Pronostico Montpellier-Marsiglia (Domenica 20 ottobre 2024, ore 20:45) (Di domenica 20 ottobre 2024) Montpellier – Marsiglia: info match, probabili formazioni e Pronostico L’ottavo turno di Ligue 1 2024/2025 si chiude con il match tra il Montpellier e il Marsiglia, allo Stade de la Mosson. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con situazioni molto differenti: il Montpellier è in crisi con 5 sconfitte in 7 partite e una difesa tra le peggiori del campionato, mentre il Marsiglia, nonostante qualche recente battuta d’arresto, rimane una delle squadre più competitive della Ligue 1. Montpellier: Alla ricerca di una svolta Il Montpellier si trova nelle zone basse della classifica, con soli 6 punti conquistati in 7 giornate e una difesa che ha già subito 21 gol, la peggior del campionato con una media di 3 gol incassati a partita. Nonostante la vittoria contro l’Auxerre, la squadra di Michel Der Zakarian continua a mostrare grandi problemi difensivi. Pronosticipremium.com - Pronostico Montpellier-Marsiglia (Domenica 20 ottobre 2024, ore 20:45) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024): info match, probabili formazioni eL’ottavo turno di Ligue 1/2025 si chiude con il match tra ile il, allo Stade de la Mosson. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con situazioni molto differenti: ilè in crisi con 5 sconfitte in 7 partite e una difesa tra le peggiori del campionato, mentre il, nonostante qualche recente battuta d’arresto, rimane una delle squadre più competitive della Ligue 1.: Alla ricerca di una svolta Ilsi trova nelle zone basse della classifica, con soli 6 punti conquistati in 7 giornate e una difesa che ha già subito 21 gol, la peggior del campionato con una media di 3 gol incassati a partita. Nonostante la vittoria contro l’Auxerre, la squadra di Michel Der Zakarian continua a mostrare grandi problemi difensivi.

