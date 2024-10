Prima vittoria (meritata) in casa per il Cagliari, finalmente Nicola raccoglie i frutti del suo lavoro (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella partita delle 18, il Cagliari di Nicola trova la vittoria contro un Torino orfano di Zapata. La sua assenza non deprime i Granata che segnano Prima con Sanabria e poi con Linetty. Ma Nicola è un signor allenatore e la sua squadra gioca bene, al 77? il Cagliari segna il definitivo 3-2 (grazie a un autogol di Coco) e Scuffet fa il miracolo in pieno recupero parando un colpo di testa di Adams. I primi tre punti in casa per Nicola Nicola dopo il pareggio di lusso in casa della Juventus chiede ai suoi la Prima vittoria in casa. I suoi lo accontentano subito. Al 38? Viola segna su punizione. Anche se la punizione era per il Torino, errore da matita blu per Aureliano. Nemmeno dieci minuti più tardi e il Torino pareggia con Sanabria che, esultando, mostra la maglia di Zapata. L’assenza del gigante colombiano si fa sentire. Ilnapolista.it - Prima vittoria (meritata) in casa per il Cagliari, finalmente Nicola raccoglie i frutti del suo lavoro Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella partita delle 18, ilditrova lacontro un Torino orfano di Zapata. La sua assenza non deprime i Granata che segnanocon Sanabria e poi con Linetty. Maè un signor allenatore e la sua squadra gioca bene, al 77? ilsegna il definitivo 3-2 (grazie a un autogol di Coco) e Scuffet fa il miracolo in pieno recupero parando un colpo di testa di Adams. I primi tre punti inperdopo il pareggio di lusso indella Juventus chiede ai suoi lain. I suoi lo accontentano subito. Al 38? Viola segna su punizione. Anche se la punizione era per il Torino, errore da matita blu per Aureliano. Nemmeno dieci minuti più tardi e il Torino pareggia con Sanabria che, esultando, mostra la maglia di Zapata. L’assenza del gigante colombiano si fa sentire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari corsaro a Parma - Piccoli decide il Monday Night della 6ª giornata : prima vittoria per Nicola - Il Cagliari vince la prima partita del suo campionato. La squadra guidata da Nicola si impone per 3-2 in casa del Parma. Gol di Zortea, Man, Marin, Hernani su rigore e Piccoli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Famiglia Beckham al completo : Harper in rosa - Brooklyn e Nicola in prima fila per Victoria a Parigi - Il celebre ex calciatore, ormai icona di stile a sua volta, ha sfoggiato un look curato nei minimi dettagli, una testimonianza del suo sostegno costante alla moglie e al suo marchio di moda. L’attrice ha sfoggiato un look total black, abbinato a tacchi vertiginosi e una clutch nera, dimostrando ancora una volta il suo legame indissolubile con Victoria e il mondo della moda. (Dilei.it)

Parigi - famiglia Beckham al completo : Harper brilla in rosa - Brooklyn e Nicola in prima fila per Victoria - L’evento ha visto anche la partecipazione di diverse celebrità e amici della famiglia Beckham, tra cui Eva Longoria, sempre chic in un abito nero essenziale. Fonte: Getty ImagesVictoria Beckham Victoria, l’epitome della moda Se la famiglia Beckham ha saputo catalizzare l’attenzione nel parterre, la vera protagonista della serata è stata, come sempre, Victoria. (Dilei.it)