Premier League 2024/25: il Liverpool risponde subito al City, Chelsea battuto 2-1 e vetta riconquistata (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Liverpool batte 2-1 il Chelsea nel big match dell'ottava giornata di Premier League 2024/25 e risponde prontamente al Manchester City. Gli uomini di Arne Slot trovano così la settima vittoria in otto partite, che gli permette di tornare in vetta alla classifica con 21 punti, a una lunghezza di vantaggio dai Citizens. La sfida si sblocca alla mezz'ora con il calcio di rigore realizzato da Momo Salah, che porta in vantaggio il Liverpool. Ad inizio ripresa arriva il pari dei londinesi con Nicolas Jackson, che parte sul filo del fuorigioco ben servito da Caicedo, poi fredda Kelleher in uscita e fa 1-1. La rete è inizialmente annullata dal guardalinee per posizione di offside, ma dopo un check del Var viene convalidata.

