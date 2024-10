Napoli sotto intensi scontri mentre il G7 della Difesa discute di pace e conflitti globali (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le strade di Napoli sono state teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, mentre all’interno del Palazzo Reale si discutevano le strategie per affrontare le tensioni e le crisi internazionali. Nella cornice del G7 della Difesa, i ministri dei Paesi membri, insieme ad altri dignitari, si sono confrontati su temi scottanti, tra cui la situazione in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, mentre congestioni e agitazioni si diffondevano all’esterno con una manifestazione di protestanti contro la guerra. Gaeta.it - Napoli sotto intensi scontri mentre il G7 della Difesa discute di pace e conflitti globali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le strade disono state teatro di violentitra manifestanti e forze dell’ordine,all’interno del Palazzo Reale sivano le strategie per affrontare le tensioni e le crisi internazionali. Nella cornice del G7, i ministri dei Paesi membri, insieme ad altri dignitari, si sono confrontati su temi scottanti, tra cui la situazione in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente,congestioni e agitazioni si diffondevano all’esterno con una manifestazione di protestanti contro la guerra.

G7 Difesa a Napoli - scontri al corteo di protesta : pietre sulle forze dell'ordine - poi lacrimogeni e manganellate - C'erano poco meno di un migliaio di persone (molte di più per gli organizzatori) ad animare il corteo della protesta contro la riunione dei ministri del G7 a Napoli. Sulla manifestazione... (Ilmattino.it)

Ieri in Campania : G7 a Napoli - scontri tra manifestanti e Polizia. Al carcere di Avellino un caso di scabbia - (LEGGI QUI) Caserta – Incidente sull’A1 nel tratto compreso tra il casello di San Vittore e Caianello (direzione Sud), dove il conducente di un autoarticolato è morto in seguito al ribaltamento del mezzo pesante. La manifestazione è autorizzata fino a piazza Bovio. . Controlli scaturiti a seguiti del protocollo nazionale siglato tra l’Arma e l’associazione Accademia Kronos. (Anteprima24.it)

G7 Difesa - ministri a Napoli : “Sostegno a Kiev e no a guerra totale in Medioriente”. Scontri in piazza - In un incontro bilaterale Crosetto ha rinnovato “il nostro immutato impegno a sostegno del popolo ucraino nella loro difesa dell’integrità territoriale”, assicurando che “continueremo in ogni sede ad affermare il rispetto del diritto internazionale per giungere a una pace giusta”. Nel documento conclusivo, i ministri hanno invitato “tutte le parti a scongiurare una guerra totale, una situazione ... (Lapresse.it)