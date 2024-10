Mister Movie | Tom Hardy vuole essere nel nuovo film di Spider-Man (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Tom Hardy, celebre per il ruolo di Eddie Brock e Venom, ha recentemente espresso il suo desiderio di confrontarsi con il supereroe Spider-Man, interpretato da Tom Holland. L’attore 47enne, che è tornato sul grande schermo con “Venom: The Last Dance”, ha dichiarato al Comic Con di New York che sarebbe entusiasta di combattere il celebre lanciatore di ragnatele. “Mi piacerebbe combattere Spider-Man. Lo farei subito, al 100%. Non direi mai di no a un’opportunità del genere”, ha affermato Hardy, aggiungendo che il suo lavoro su Venom è stato impostato fin dall’inizio per portare il simbionte sul grande schermo. Con “The Last Dance”, la trilogia di Venom si conclude, ma l’attore è aperto a nuove possibilità . Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hardy vuole essere nel nuovo film di Spider-Man Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Tom, celebre per il ruolo di Eddie Brock e Venom, ha recentemente espresso il suo desiderio di confrontarsi con il supereroe-Man, interpretato da Tom Holland. L’attore 47enne, che è tornato sul grande schermo con “Venom: The Last Dance”, ha dichiarato al Comic Con di New York che sarebbe entusiasta di combattere il celebre lanciatore di ragnatele. “Mi piacerebbe combattere-Man. Lo farei subito, al 100%. Non direi mai di no a un’opportunità del genere”, ha affermato, aggiungendo che il suo lavoro su Venom è stato impostato fin dall’inizio per portare il simbionte sul grande schermo. Con “The Last Dance”, la trilogia di Venom si conclude, ma l’attore è aperto a nuove possibilità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Venom : The Last Dance - ci saranno “storie di altri Simbionti”. Tom Hardy : “Vorrei combattere Spider-Man” - Hanno partecipato all’incontro Tom Hardy, anche sceneggiatore del film, la regista/sceneggiatrice Kelly Marcel, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. Juno Temple in Venom: The Last DanceMarcel ha stimolato l’attenzione dicendo che, sebbene questo sia l’ultimo film di Venom, “ci sono altre storie di simbionti” e questo terzo capitolo probabilmente indicherà ciò che verrà dopo. (Cinefilos.it)

Tom Hardy risponde alla domanda se SPIDER-MAN apparirà in Venom : The Last Dance - Dovete assolutamente guardare il video qui sotto perché la risposta di Hardy potrebbe essere eloquente. Kelly Marcel dirige una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie. (Cinefilos.it)

Il Venom di Tom Hardy merita di essere il “King in Black” dei film di Sony dedicati a Spider-Man - Per quanto Morbius e Madame Web siano diventati famosi e degni di meme, la prospettiva di vedere i personaggi di questi film unire le forze per combattere un Venom superpotente potrebbe essere un’attrattiva per un grande film crossover, tanto più se uno dei ritratti di Spider-Man in live-action della Sony venisse in qualche modo coinvolto. (Nerdpool.it)