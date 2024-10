Migranti: Magi, 'ridicolo vittimismo Meloni per coprire flop Albania' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Le chiacchiere stanno a zero: Giorgia Meloni ha la pretesa di arrestare persone che non hanno commesso reati e grida al golpe perché, come è sacrosanto che sia, la Magistratura che è tenuta a verificare la legittimità di questi trattenimenti ha valuto che non ce ne fossero i presupposti neanche all'interno della procedura accelerata riservata ai richiedenti asilo. Ed è quello che è accaduto nel caso dei 12 Migranti in Albania. Punto. Tutto il resto è il solito, stantio e ormai ridicolo vittimismo con cui Meloni spera di nascondere i suoi fallimenti come le colonie detentive albanesi”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Liberoquotidiano.it - Migranti: Magi, 'ridicolo vittimismo Meloni per coprire flop Albania' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Le chiacchiere stanno a zero: Giorgiaha la pretesa di arrestare persone che non hanno commesso reati e grida al golpe perché, come è sacrosanto che sia, lastratura che è tenuta a verificare la legittimità di questi trattenimenti ha valuto che non ce ne fossero i presupposti neanche all'interno della procedura accelerata riservata ai richiedenti asilo. Ed è quello che è accaduto nel caso dei 12in. Punto. Tutto il resto è il solito, stantio e ormaicon cuispera di nascondere i suoi fallimenti come le colonie detentive albanesi”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo

Migranti - Meloni posta mail giudice : premier “più pericolosa di Berlusconi” - Gasparri: "Interrogazione urgente, chiedo immediata ispezione" "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, […]. Il post sui social della presidente del Consiglio, che rilancia uno stralcio della mail del magistrato Patarnello pubblicata oggi da Il Tempo. (Sbircialanotizia.it)

Migranti - ‘più pericolosa di Berlusconi’ : Meloni posta mail giudice che la attacca - Sono le parole riportate dalla premier Giorgia Meloni sul suo profilo X, estrapolate da una mail – pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo – che il giudice Marco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, avrebbe inviato ad alcuni colleghi di Magistratura democratica. Così un esponente di Magistratura democratica. (Lapresse.it)

**Migranti : Meloni posta mail giudice - premier 'più pericolosa di Berlusconi'** - Così un esponente di Magistratura democratica'". Roma, 20 ott. )'. Dobbiamo porre rimedio'. (Adnkronos) - "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (. (Liberoquotidiano.it)