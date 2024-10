Maria Primerano morta in un b&b, ci viveva da appena un mese. I lividi sul corpo e il sangue sul pianerottolo: la verità dall'autopsia (Di domenica 20 ottobre 2024) Era arrivata a Porto San Giorgio (Fermo) da poco più di un mese Maria Primerano, 32 anni, di Rostov (Russia) ma con passaporto italiano, trovata senza vita questa mattina all'interno Leggo.it - Maria Primerano morta in un b&b, ci viveva da appena un mese. I lividi sul corpo e il sangue sul pianerottolo: la verità dall'autopsia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Era arrivata a Porto San Giorgio (Fermo) da poco più di un, 32 anni, di Rostov (Russia) ma con passaporto italiano, trovata senza vita questa mattina all'interno

Tensioni e confessioni a luci rosse tra Tommaso e Mariavittoria : “Non trom*o da un mese” - Il comportamento di Tommaso non è piaciuto a Mariavittoria e al pubblico: "Non trom*o da un mese e non penso ad altro". Lei replica: "Modera le parole, non è bello da sentirsi dire a una donna". I fan si dividono.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tommaso : «Non tro**o da un mese. Non voglio altro». La risposta di Maria Vittoria - Sicuramente quanto è successo nelle ultime ore verrà commentato dalle opinioniste e da tutti i concorrenti. Tra i due però si è accesa una lite senza precedenti e un botta e risposta che merita l’attenzione del pubblico. La scintilla si accende a seguito di una richiesta della toscana che gentilmente chiede a Tommaso di non dichiarare in diretta, durante l’appuntamento serale su Canale 5, ... (361magazine.com)

Palazzo d'Orleans - Sala degli Specchi intitolata a Maria Mattarella a un mese dalla morte - Da oggi la Sala degli Specchi di Palazzo d’Orléans è dedicata all’avvocato Maria Mattarella, segretaria generale della presidenza della Regione Siciliana, che è scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in... (Palermotoday.it)