Maltempo in corso verifiche per riaprire scuole Evitate spostamenti non indispensabili

Per per tutta la giornata di domenica è in vigore l'Allerta Arancione per criticità idraulica diramata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. "Si raccomanda il rientro nelle proprie abitazioni attraverso l'uso di strade principali e di viabilità ad alta

Maltempo Toscana - le operazioni di soccorso con i gommoni a Castelfiorentino viste dall'alto - (Agenzia Vista) Toscana, 19 ottobre 2024 Le operazioni di soccorso con i gommoni dei Vigili del fuoco a Castelfiorentino viste dall'alto dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la zona. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta rossa con scuole chiuse e evacuazioni in corso - È fondamentale evitare aree a rischio e seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Le forti piogge che hanno interessato la regione nelle ultime ore hanno già causato disagi significativi nelle aree montane e nel capoluogo, con istituzioni che devono prendere misure immediate per garantire la ... (Gaeta.it)

Maltempo nelle Marche : interventi dei vigili del fuoco per emergenze in corso - I centri di emergenza hanno registrato un afflusso di chiamate da parte di cittadini allarmati, richiedenti aiuto per situazioni pericolose create dal maltempo. La sensibilizzazione riguardo alla protezione civile è un aspetto cruciale per affrontare l’inevitabilità di eventi climatici estremi, rendendo le comunità più resilienti e preparate. (Gaeta.it)