Maltempo, disastro a Pianoro: esondazioni e allagamenti, "situazione critica" (Di domenica 20 ottobre 2024) Violenta ondata di Maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni e allagamenti hanno colpito quasi tutta la regione. "La situazione sulle strade rimane molto critica. Già dalla notte sono attivi tutti i mezzi di soccorso possibili. Si invita a limitare al massimo gli spostamenti e a telefonare al centralino comunale soltanto per urgenze o emergenze.Stiamo chiedendo il massimo dei supporti possibili a tutti i livelli. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione" ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Pianoro, nel Bolognese, Luca Vecchiettini.

Maltempo in Emilia-Romagna - allagamenti ed esondazioni a Pianoro - Violenta ondata di maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni e allagamenti hanno colpito quasi tutta la regione. . “La situazione sulle strade rimane molto critica. Si invita a limitare al massimo gli spostamenti e a telefonare al centralino comunale soltanto per urgenze o emergenze. Stiamo chiedendo il massimo dei supporti possibili a tutti i livelli. (Lapresse.it)

Italia sotto attacco : maltempo estremo provoca esondazioni e allagamenti in diverse regioni - La mancanza di trasporti adeguati ha reso difficile l’accesso ai servizi di emergenza e alle squadre di soccorso. A causa dell’esondazione del fiume Elsa, la Provincia di Siena ha chiuso la Strada Regionale 4297Bis di Val d’Elsa, creando disagi significativi alla circolazione. La preoccupazione per la sicurezza pubblica ha spinto le autorità a monitorare costantemente la situazione. (Gaeta.it)

Maltempo - Italia sott’acqua : strade sommerse e torrenti di fango. Evacuazioni in Emilia Romagna - esondazioni in Sicilia (video) - Anche perché non si possono escludere possibili tracimazioni dei corsi d’acqua. Disagi alla viabilità nelle Marche Anche nelle Marche è massima allerta. Le condizioni meteo avverse, contraddistinte da pioggia battente, hanno costretto le squadre dei vigili del fuoco a mobilitarsi in diverse operazioni di soccorso. (Secoloditalia.it)