Magica notte al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: un'avventura per famiglie (Di domenica 20 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia offrirà un'esperienza unica e indimenticabile per famiglie e bambini: una notte intera tra le meraviglie dell'antica civiltà etrusca. L'evento, in programma dalle 20 alle 8 del mattino, prevede una serie di attività coinvolgenti e ludico-didattiche che trasformeranno il Museo in un luogo incantato. Con una semplice parola d'ordine, che sarà comunicata al termine dell'acquisto dei biglietti, i visitatori più giovani, accompagnati da un adulto, potranno vivere l'emozione di una notte tra esposizioni storiche, storie fantastiche e laboratori creativi. L'esperienza notturna al Museo: cosa aspettarsi Grazie a questa iniziativa innovativa, le famiglie potranno scoprire il Museo in un modo completamente nuovo.

