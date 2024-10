Lutto nel cinema italiano, morto il famoso attore: aveva 59 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) cinema italiano in Lutto. È morto all’età di 59 anni Adamo Dionisi, noto soprattutto per la sua interpretazione di Manfredi Anacleti nel film e nella serie “Suburra”. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, domenica 20 ottobre. Dionisi se ne è andato a causa di una malattia. In questo triste momento sono in tanti ad inviare messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Adamo Dionisi era nato a Roma il 30 settembre 1965. Era noto anche tra i tifosi della Lazio per il suo passato da capo ultrà. Dopo essere stato arrestato per droga e aver trascorso alcuni anni nel carcere di Rebibbia ha iniziato la carriera da attore. Una passione nata proprio in galera, grazie ad alcuni progetti teatrali. Nel 2017, tuttavia, era stato nuovamente arrestato, stavolta per violenza nei confronti dell’ex moglie. Leggi anche: Lutto per cinema e tv, morta l’amatissima attrice. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)in. Èall’età di 59Adamo Dionisi, noto soprattutto per la sua interpretazione di Manfredi Anacleti nel film e nella serie “Suburra”. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, domenica 20 ottobre. Dionisi se ne è andato a causa di una malattia. In questo triste momento sono in tanti ad inviare messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Adamo Dionisi era nato a Roma il 30 settembre 1965. Era noto anche tra i tifosi della Lazio per il suo passato da capo ultrà. Dopo essere stato arrestato per droga e aver trascorso alcuninel carcere di Rebibbia ha iniziato la carriera da. Una passione nata proprio in galera, grazie ad alcuni progetti teatrali. Nel 2017, tuttavia, era stato nuovamente arrestato, stavolta per violenza nei confronti dell’ex moglie. Leggi anche:pere tv, morta l’amatissima attrice.

