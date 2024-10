Lukaku sotto accusa, la vittoria non basta al Napoli: polemica totale sul belga (Di domenica 20 ottobre 2024) Il belga finisce nel mirino, ecco cosa è successo: la delusione è fortissima. Nella ventosa Empoli il Napoli porta a casa tre punti importantissimi in chiave classifica. Dopo la vittoria della Juventus, gli azzurri non deludono e battono i toscani 1-0, in un match complicatissimo. Il Napoli vince a fatica, Lukaku sommerso dalle critiche (LaPresse) tvplay.itTerza vittoria consecutiva e settimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Antonio Conte, che oggi hanno dovuto soffrire tanto prima di trovare la rete di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha battuto il rigore decisivo conquistato da Matteo Politano, siglando l’1-0 che decreterà poi il risultato finale. Morbido l’approccio del Napoli ad inizio partita che, complice anche un bell’avvio dei padroni di casa, chiude il primo tempo sullo 0-0. Tvplay.it - Lukaku sotto accusa, la vittoria non basta al Napoli: polemica totale sul belga Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilfinisce nel mirino, ecco cosa è successo: la delusione è fortissima. Nella ventosa Empoli ilporta a casa tre punti importantissimi in chiave classifica. Dopo ladella Juventus, gli azzurri non deludono e battono i toscani 1-0, in un match complicatissimo. Ilvince a fatica,sommerso dalle critiche (LaPresse) tvplay.itTerzaconsecutiva e settimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Antonio Conte, che oggi hanno dovuto soffrire tanto prima di trovare la rete di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha battuto il rigore decisivo conquistato da Matteo Politano, siglando l’1-0 che decreterà poi il risultato finale. Morbido l’approccio delad inizio partita che, complice anche un bell’avvio dei padroni di casa, chiude il primo tempo sullo 0-0.

Napoli - Buongiorno : “Vittoria sofferta - siamo una famiglia” - Obiettivi? C’è tanto da fare, andiamo avanti di partita in partita, stando tutti insieme. L’aiuto di chi subentra è sempre importantissimo, il mister è molto bravo a gestire tutti e questo lo sentiamo dentro lo spogliatoio. Bisogna avere mentalità e tante altre cose per riuscire a vincere. Non abbiamo però mai mollato e alla fine la vittoria è arrivata. (Sportface.it)

Varriale : Riflessioni sulla Vittoria del Napoli a Empoli - Varriale parla della Vittoria del Napoli e la Prima Sconfitta Casalinga dell’Empoli Varriale apre il suo intervento sottolineando un dato importante: l’Empoli ha subito il primo KO casalingo della stagione. Simeone ha offerto una prestazione di qualità, dimostrando la sua capacità di adattarsi alle richieste tattiche del mister e di essere decisivo anche in situazioni di pressione. (Terzotemponapoli.com)

Napoli di rigore - vittoria sofferta sull'Empoli : ma Conte torna da solo in vetta - Ad inizio ripresa, però, i partenopei appaiono gli stessi del primo tempo, con Conte che al 59' inserisce Simeone per Lukaku - oltre ad Olivera per Spinazzola - e sull'azione seguente un'iniziativa di Di Lorenzo proprio alla ricerca dell'argentino genera il calcio di rigore per il Napoli: dal dischetto va Kvaratskhelia che è lucidissimo nello spiazzare Vasquez e portare avanti i suoi. (Liberoquotidiano.it)