L'Officina Danza Ottavia festeggia 10 anni di fondazione (Di domenica 20 ottobre 2024) “Non siamo una sola scuola di Danza ma facciamo iniziative per vivere quello che si impara”. Parla così Silvia Cavalleri responsabile di Officina Danza Ottavia (via Salomone Morpurgo 22) che celebra i suoi dieci di nascita. “Auguri a Officina Danza Ottavia per i 10 anni di attività sul nostro Romatoday.it - L'Officina Danza Ottavia festeggia 10 anni di fondazione Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Non siamo una sola scuola dima facciamo iniziative per vivere quello che si impara”. Parla così Silvia Cavalleri responsabile di(via Salomone Morpurgo 22) che celebra i suoi dieci di nascita. “Auguri aper i 10di attività sul nostro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Officina Danza Ottavia festeggia 10 anni di fondazione - La scuola di danza del quartiere del quattordicesimo municipio ha celebrato il decennale della nascita in cui è diventata un punto di riferimento della zona ... (romatoday.it)

Al via la seconda edizione Multicolor festival - Creare legami tra le comunità presenti sul territorio tramite l’arte e cultura: questo è l’obiettivo del Multicolor Festival 2024, ideato e organizzato dall’Associazione Mano nella Mano, sotto la dire ... (ideawebtv.it)

TORNANO GLI APPUNTAMENTI DI UN' ALTRA FORTEZZA CON LO SPETTACOLO DI BALLI STACCATI "UNO SPAZIO PER DANZARE, UN TEMPO PER BALLARE" - I Suonatori della Valle del Savena (Associazione E bene Venga Maggio) sono uno storico gruppo musicale dell'appennino bolognese, riconosciuto a livello internazionale per il lavoro di recupero del ... (cronacacomune.it)