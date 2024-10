Lecce-Fiorentina 0-6: valanga viola al Via del Mare, inizia la contestazione dei tifosi salentini, notte fonda per il Lecce (Di domenica 20 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Lecce-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Fiorentina, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPO inizia subito con una nota dolente la partita dei viola, che Calcionews24.com - Lecce-Fiorentina 0-6: valanga viola al Via del Mare, inizia la contestazione dei tifosi salentini, notte fonda per il Lecce Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Al Via delil match valido per la 8ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPOsubito con una nota dolente la partita dei, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Game - set and match : la Fiorentina passeggia 0-6 a Lecce - fischi al Via del Mare. Doppiette per Colpani e Cataldi - Un dominio assoluto da parte della Fiorentina che passeggia allo stadio Via del Mare di Lecce, sconfiggendo i salentini per 0-6, grazie alle... (Calciomercato.com)

Lecce-Fiorentina 0-6 : il tabellino - Lecce-Fiorentina 0-6 (primo tempo 0-3) Marcatori: 20` Cataldi, 34` Colpani, 45` Cataldi, 54` Colpani, 61` Beltran, 72` Parisi Assist: 20`... (Calciomercato.com)

Lecce-Fiorentina 0-6 Calcio serie A - Al contrario per il Lecce è una sconfitta perfino storica per le sue dimensioni e fa della formazione salentina quella con il peggiore attacco e la peggiore difesa della serie A. . Due doppiette, altre due reti di giocatori non proprio goleador. . Ha aiutato la superiorità numerica, questo sì, data l’espulsione di un giocatore giallorosso ma sei gol in trasferta fanno pensare alla Fiorentina ... (Noinotizie.it)