Laboratori, notti e vacanze al museo: a Udine l'arte si avvicina ai più piccoli (Di domenica 20 ottobre 2024) I mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 si animano di esclusive iniziative organizzate dal servizio didattico dei Civici Musei: visite guidate, vacanze al museo per bambini e notti al museo, aperture di luoghi solitamente inaccessibili, approfondimenti tematici, workshop per ragazzi e adulti Udinetoday.it - Laboratori, notti e vacanze al museo: a Udine l'arte si avvicina ai più piccoli Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 si animano di esclusive iniziative organizzate dal servizio didattico dei Civici Musei: visite guidate,alper bambini eal, aperture di luoghi solitamente inaccessibili, approfondimenti tematici, workshop per ragazzi e adulti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tour tra i castelli più belli della Sicilia occidentale - Esplora i castelli più belli della Sicilia occidentale e immergiti nell'atmosfera medievale dei maestosi manieri. (tgtourism.tv)

A Parigi è in corso OFFSCREEN, la fiera focalizzata sull’immagine - Negli stessi giorni di Art Basel Paris, le opere di 28 artisti sono in mostra (e in vendita) presso il Grand Garage Haussmann ... (exibart.com)

LAMA E TRAMA Incontri nel giallo, dal 14 al 16 novembre a Maniago - MANIAGO - Dal 15 al 17 novembre 2024, Maniago si immergerà nel fascino del mistero con “Lama e Trama – Incontri nel giallo”, un evento della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Maniago che u ... (pordenoneoggi.it)