Kvara dal dischetto, il Napoli passa 1-0 a Empoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli (ITALPRESS) – Vittoria sofferta per il Napoli di Antonio Conte, che grazie al rigore di Kvaratskhelia batte per 1-0 un Empoli corsaro e propositivo per larghi tratti di partita. Torna dunque a guardare tutti dall’alto l’undici partenopeo che, dopo la vittoria – sempre per 1-0 – della Juventus sulla Lazio e il momentaneo aggancio in classifica da parte dei bianconeri, riconquista la vetta solitaria a 19 punti. Buon avvio dell’Empoli, che spaventa il Napoli con una doppia occasione: la prima, sulla volee di Esposito, la seconda, con la conclusione mancina di Pezzella sul cross dalla destra di Gyasi, entrambe disinnescate in tuffo da Caprile. Col passare dei minuti non cresce a dovere la pressione degli azzurri, con l’Empoli che con qualità e ritmo continua ad impensierire gli avversari con gamba ed iniziative pericolose. Unlimitednews.it - Kvara dal dischetto, il Napoli passa 1-0 a Empoli Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Vittoria sofferta per ildi Antonio Conte, che grazie al rigore ditskhelia batte per 1-0 uncorsaro e propositivo per larghi tratti di partita. Torna dunque a guardare tutti dall’alto l’undici partenopeo che, dopo la vittoria – sempre per 1-0 – della Juventus sulla Lazio e il momentaneo aggancio in classifica da parte dei bianconeri, riconquista la vetta solitaria a 19 punti. Buon avvio dell’, che spaventa ilcon una doppia occasione: la prima, sulla volee di Esposito, la seconda, con la conclusione mancina di Pezzella sul cross dalla destra di Gyasi, entrambe disinnescate in tuffo da Caprile. Colre dei minuti non cresce a dovere la pressione degli azzurri, con l’che con qualità e ritmo continua ad impensierire gli avversari con gamba ed iniziative pericolose.

