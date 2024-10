“Irriconoscibile”, nuovo acquisto Napoli subito bocciato (Di domenica 20 ottobre 2024) L’assenza di Lobotka si fa subito sentire: il nuovo acquisto del Napoli subito bocciato dai tifosi Sono bastati appena 15 minuti di gioco per emettere le prime sentenze. Napoli in difficoltà ad Empoli, in un campo storicamente ostico per gli azzurri. E senza il regista Stanislav Lobotka è tutto più complicato. Antonio Conte (LaPresse) Calciomercato.itLo slovacco, infatti, ha accusato un problema al flessore e resterà fuori per almeno una decina di giorni. L’obiettivo è averlo a disposizione per Milan-Napoli. Al posto di Lobotka, Conte ha dato spazio a Gilmour. Il calciatore scozzese, titolarissimo della sua Nazionale, ha la sua chance ma per i primi minuti di Empoli-Napoli non convince i tifosi. Infatti, tra gli utenti di X si evidenzia subito l’assenza di Lobokta. “Napoli Irriconoscibile”, scrive qualcuno. “Senza Lobotka sono persi”, sottolinea un altro utente. Calciomercato.it - “Irriconoscibile”, nuovo acquisto Napoli subito bocciato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’assenza di Lobotka si fasentire: ildeldai tifosi Sono bastati appena 15 minuti di gioco per emettere le prime sentenze.in difficoltà ad Empoli, in un campo storicamente ostico per gli azzurri. E senza il regista Stanislav Lobotka è tutto più complicato. Antonio Conte (LaPresse) Calciomercato.itLo slovacco, infatti, ha accusato un problema al flessore e resterà fuori per almeno una decina di giorni. L’obiettivo è averlo a disposizione per Milan-. Al posto di Lobotka, Conte ha dato spazio a Gilmour. Il calciatore scozzese, titolarissimo della sua Nazionale, ha la sua chance ma per i primi minuti di Empoli-non convince i tifosi. Infatti, tra gli utenti di X si evidenzial’assenza di Lobokta. “”, scrive qualcuno. “Senza Lobotka sono persi”, sottolinea un altro utente.

Il Napoli dopo Verona ha subito solo due gol di cui uno su rigore (Gazzetta) - «Esclusiva. L'articolo Il Napoli dopo Verona ha subito solo due gol di cui uno su rigore (Gazzetta) sembra essere il primo su ilNapolista. Il difensore centrale ha rifiutato l’offerta del club saudita Al-Hilal e anche quella del Napoli. Un giapponese o un sudcoreano, insomma, ma di altissimo livello. (Ilnapolista.it)

Politano sul furto subito : «Non è un problema solo di Napoli» - Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all’uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura. C’è quindi un motivo di preoccupazione in più anche per Antonio Conte. Per il momento gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli escludono che ci sia una regia unica. (Ilnapolista.it)

LIVE – Napoli-Como 1-0 (1? McTominay) : azzurri subito in vantaggio! - All. 25 – Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Como! Gli azzurri vogliono cavalcare le ali dell’entusiasmo, cosi come al quadra di Cesc Fabregas arriva a Fuorigrotta per provare a legittimare l’ottimo stato di forma mostrato nelle ultime partite. 14 – Stan Lobotka ha parlato prima della partita ai microfoni di Sky Sport: “Ogni partita come una finale di Champions! Su ... (Spazionapoli.it)