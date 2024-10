Inter, Marotta polemico: "In nazionale oltre 100 infortuni. Si gioca troppo, è un problema. Inzaghi, scelte obbligate" (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente e ammnistratore delegato area sport dell`Inter, Beppe Marotta, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Roma ai microfoni Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente e ammnistratore delegato area sport dell`, Beppe, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Roma ai microfoni

Roma-Inter - Marotta : "Troppi impegni? Serve un tavolo unico - il calendario sia più morbido"
Il dirigente precisa che "il confronto è iniziato, c'è la disponibilità a far sì che il numero delle partite diminuisca perché rispetto al calcio di ieri ...

Douglas Luiz e le 'sviste' arbitrali : Inter - ma non era Marotta League?
Si tratta, nel dettaglio, della mancata espulsione di Douglas Luiz nel corso della sfida di ieri contro la Lazio, vinta per 1-0 dai bianconeri che hanno giocato per gran parte della partita in superiorità numerica. Quel che conta, però, è che il brasiliano sarà in campo la prossima settimana contro l'Inter.

Inzaghi via? Inter - nessun problema : Marotta ha già scelto il sostituto
Sia in caso di scudetto sia eventualmente senza risultati adeguati con – a quel punto – la società che potrebbe decidere di prendere strade differenti. Questo turno è importante in quanto gli azzurri hanno un match non impossibile contro l'Empoli e l'Inter avrà un big match, il primo e domenica prossima ci sarà Inter-Juventus.