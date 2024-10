Inter-Juventus Women 0-0. Parità nel derby d’Italia: gli highlights (Di domenica 20 ottobre 2024) La prima sfida della stagione tra Inter e Juventus Women, disputata all'Arena Civica di Milano, si conclude con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre hanno cercato il gol, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine l'equilibrio ha prevalso. Con questo punto, la Juventus mantiene la Torinotoday.it - Inter-Juventus Women 0-0. Parità nel derby d’Italia: gli highlights Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La prima sfida della stagione tra, disputata all'Arena Civica di Milano, si conclude con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre hanno cercato il gol, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine l'equilibrio ha prevalso. Con questo punto, lamantiene la

Serie A Femminile | Inter e Juventus non si fanno male : il match finisce 0 a 0 (Highlights) - . Le nerazzurre attaccano molto ma non riescono ad andare in rete, nonostante la grandissima occasione di Merlo, che con tiro-cross colpisce. . Nella settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024/25, inter e Juventus non vanno oltre lo 0 a 0, dopo una gara molto intensa ed equilibrata. (Milanotoday.it)

Inter-Juventus Women 0-0 - le pagelle : Runarsdottir rischia 5 - Andres solida 7! - ANDRES: 7 – È la più solida del terzetto difensivo, nonostante dalle sue parti ci sia una cliente tutt’altro che semplice come Cantore. Inter-Juventus Women, pagelle: centrocampo PEDERSEN: 5+ – Quasi sempre in ombra, tenuta stretta dalle bianconere. Si muove e crea tanto sin dall’inizio, collaborando col centrocampo. (Inter-news.it)

Merlo : «Inter-Juventus - risultato giusto. Dimostrata una cosa» - Oltre agli obiettivi per il prosieguo di questo campionato femminile di Serie A che, dopo la pausa per le nazionali, vedrà proprio l’Inter impegnata contro la Fiorentina. Un punto a testa, in una gara con poche occasioni e terminata a reti inviolate. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... (Inter-news.it)