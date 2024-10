Inter, allarme infortuni: 2 speranze su 4 dopo Acerbi e Calhanoglu (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Inter anche oggi contro la Roma ha dovuto pagare a carissimo prezzo la situazione infortuni, con Calhanoglu che ha alzato bandiera bianca al 12? e Acerbi sostituito al 27?. Con Young Boys mercoledì e Juventus domenica c’è da valutare la situazione di ben quattro giocatori, contando anche Asllani e Zielinski: la situazione da Paventi su Sky Calcio Club. TUTTI ROTTI – Piotr Zielinski martedì, Kristjan Asllani venerdì, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi stasera. È la progressione degli infortuni dell’Inter, squadra che da luglio (anzi, da giugno con la frattura di Tajon Buchanan in Copa América) sta pagando a carissimo prezzo i tantissimi – troppi – problemi fisici. Oggi altri due fastidi muscolari, gli ennesimi pur essendo soltanto al 20 ottobre. Inter-news.it - Inter, allarme infortuni: 2 speranze su 4 dopo Acerbi e Calhanoglu Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’anche oggi contro la Roma ha dovuto pagare a carissimo prezzo la situazione, conche ha alzato bandiera bianca al 12? esostituito al 27?. Con Young Boys mercoledì e Juventus domenica c’è da valutare la situazione di ben quattro giocatori, contando anche Asllani e Zielinski: la situazione da Paventi su Sky Calcio Club. TUTTI ROTTI – Piotr Zielinski martedì, Kristjan Asllani venerdì, Hakane Francescostasera. È la progressione deglidell’, squadra che da luglio (anzi, da giugno con la frattura di Tajon Buchanan in Copa América) sta pagando a carissimo prezzo i tantissimi – troppi – problemi fisici. Oggi altri due fastidi muscolari, gli ennesimi pur essendo soltanto al 20 ottobre.

Lautaro time : Inter cinica con la Roma. Preoccupano gli infortuni di Calha e Acerbi - Milano, 20 ottobre 2024 – Per vedere la corazzata bisognerà ripassare. Poi, con chi è rimasto arruolabile, organizzerà un'altra trasferta a Berna per affrontare mercoledì lo Young Boys e lo scontro diretto con la Juve di domenica. L'Inter vince, lo fa con fatica. L'Inter sfrutta l'occasione giusta: il regalo di Zalewski e Celik raccolto da Martinez in uno dei rari spunti di gloria personale. (Sport.quotidiano.net)

Roma Inter - Acerbi non ce la fa : secondo cambio obbligato dopo Calhanoglu per infortunio. Ecco come sta - Una situazione che ricorda quella […]. Dopo l’infortunio di Calhanoglu, è Acerbi a richiamare l’attenzione di Inzaghi e il suo staff chiedendo la sostituzione per un problema muscolare. Le condizioni L’Inter è obbligata alla seconda sostituzione in poco tempo contro la Roma. Altro colpo di scena in Roma Inter: dopo Calhanoglu, anche Acerbi chiede la sostituzione. (Calcionews24.com)

Roma-Inter 0-0 LIVE : prima palo giallorosso - poi traversa nerazzurra. Calhanoglu e Acerbi out per infortunio - CLICCA QUI PER SEGUIRE LA CRONACA LIVE DI ROMA INTER SU INTER NEWS 24. All’Olimpico, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma-Inter, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A TIM 2024/2025. (Calcionews24.com)