Incidente a Tradate, Daniele Sartorato morto a 18 anni. Impatto violentissimo tra due auto, una si spezza (Di domenica 20 ottobre 2024) Tradate (Varese) – Si chiamava Daniele Sartorato e viveva a Castelnuovo Bozzente in provincia di Como il ragazzo di appena 18 anni morto nell'Incidente della scorsa notte a Tradate, nel Varesotto. Il giovane è morto dopo il trasporto all'ospedale di Circolo di Varese, le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi. La dinamica dell'Incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno. I militari dovranno accertare cosa abbia causato il violento Impatto tra la Clio guidata dal 18enne e una Bmw che procedeva lungo la strada che, costeggiando la zona boschiva Tradatese, collega le province di Varese e Como. Un Impatto così violento da accartocciare e spezzare una delle due auto, proprio la Clio. Nell'Incidente sono rimasti feriti altri tre giovanissimi, due ragazzi di 25 e 18 anni, e una ragazza di 21 anni rimasta incastrata nell'abitacolo dopo l'urto. Ilgiorno.it - Incidente a Tradate, Daniele Sartorato morto a 18 anni. Impatto violentissimo tra due auto, una si spezza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(Varese) – Si chiamavae viveva a Castelnuovo Bozzente in provincia di Como il ragazzo di appena 18nell'della scorsa notte a, nel Varesotto. Il giovane èdopo il trasporto all'ospedale di Circolo di Varese, le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi. La dinamica dell'è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno. I militari dovranno accertare cosa abbia causato il violentotra la Clio guidata dal 18enne e una Bmw che procedeva lungo la strada che, costeggiando la zona boschivase, collega le province di Varese e Como. Uncosì violento da accartocciare ere una delle due, proprio la Clio. Nell'sono rimasti feriti altri tre giovanissimi, due ragazzi di 25 e 18, e una ragazza di 21rimasta incastrata nell'abitacolo dopo l'urto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tradate - incidente stradale : morto un 18enne e tre giovani feriti - Nell’impatto feriti anche un 25enne, un 18enne e una ragazza di 21 anni estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco con delle cesoie pneumatiche. Nessuno dei tre risulta in pericolo di vita. Articolo completo: Tradate, incidente stradale: morto un 18enne e tre giovani feriti dal blog Lettera43 . Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre un incidente stradale avvenuto a Tradate, provincia di ... (Lettera43.it)

Incidente a Tradate - morto un ragazzo di 18 anni : l'auto spezzata in due. Feriti altri tre giovani - Un giovane di 18 anni residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di oggi in via Costa del Re a Tradate (Varese). Nello schianto... (Ilmattino.it)

Varese - incidente stradale a Tradate : morto un 18enne - Secondo una prima ricostruzione, l’auto che stava guidando, un’utilitaria, si è scontrata quasi frontalmente con con una Bmw in via Costa del Re, una strada in una zona boschiva fuori dai centri abitati. Feriti altri tre ragazzi Oltre al 18enne, sono rimasti coinvolti altri tre giovani, feriti in modo non grave: si tratta di altri due ragazzi di 18 e 25 anni e di una ragazza di 25 anni. (Lapresse.it)