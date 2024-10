Sport.quotidiano.net - Il Pisa si gode la vetta e pensa già a Frosinone

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Continua la marcia trionfale deldi Filippo Inzaghi, che con una vittoria per 2-1 in rimonta contro il Sudtirol si conferma al comando della Serie B con 22 punti in 9 partite. I nerazzurri ottengono così la settima vittoria stagionale, consolidando ulteriormente la loro posizione inalla classifica. Così la testa va già alla impegnativa trasferta didi domenica prossima, 27 ottobre. La sfida di Bolzano ha visto i padroni di casa partire con un buon piglio, ma la qualità delha finito per prevalere, nonostante un primo tempo difficile. Il Sudtirol ha cercato di imporre il proprio gioco nei primi minuti, conquistando alcuni calci d'angolo e mettendo in difficoltà la difesa ospite.