Il Napoli espugna il Castellani e blinda la vetta | il rigore di Kvaratskhelia chiude l’imbattibilità interna dell’Empoli

Un rigore di Kvaratskhelia restituisce la vetta in solitaria al Napoli sul campo dell'Empoli, dove in stagione nessuna squadra era riuscita a segnare. Al 'Castellani' finisce 0-1, ma Roberto D'Aversa contro l'amico di sempre Antonio Conte può comunque essere soddisfatto della prestazione dei suoi. I toscani, dopo un inizio scintillante di campionato, hanno rimediato un solo punto nelle ultime tre gare, ma i segnali sono comunque incoraggianti: l'Empoli crea chance e si difende in modo solido. Oggi è solo un penalty a fermare la striscia d'imbattibilità interna di Vasquez, una delle sorprese della stagione. Il Napoli soffre, ma riesce a strappare via tre punti fondamentali, che proiettano i partenopei a quota 19, a +3 sulla Juventus.

