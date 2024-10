Highlights e gol Cagliari-Torino 3-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per l’ottava giornata della. All’Unipol Domus sfida tra squadre che hanno cominciato in maniera opposta, ma che hanno invertito nelle ultime settimane il momento di forma. Positivo quello dei sardi con quattro punti nelle ultime due, mentre i granata hanno frenato con due ko prima della sosta. Succede di tutto: Viola la sblocca e Sanabria pareggia, poi Linetty per il sorpasso ma c’è il nuovo ribaltone a opera di Palomino e dell’autogol clamoroso di Coco. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE GLIDI3-2 ??GOAL??1-0Nicolas Viola pic.twitter.com/6m88hJdP2l — FOOTEM (@FOOTEMWAY) October 20,??GOAL??1-2Linettypic.twitter.