Hamilton è una furia: gelo tra i tifosi (Di domenica 20 ottobre 2024) Hamilton è una furia: le parole del pilota olandese nel weekend in cui si torna in pista gelano i tifosi. Ecco quello che ha detto Si ritorna in pista, per le ultime sei gare della stagione. E spuntano di nuovo le polemiche. Ci sta, a questi livelli, ogni cosa deve essere fatta per bene. Insomma, le tensioni ci stanno. Hamilton (Lapresse) – Ilveggente.itE ad affrontare quelle che sono venute fuori attorno alla Red Bull – che avrebbe fatto delle mosse non lecite per i propri aggiornamenti – ci ha pensato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Che è uno che, come sappiamo, non ha proprio peli sulla lingua. Intervistato da Sky Sports UK, l’inglese ha ribadito un concetto importante, uno di quelli che deve stare al cuore di tutti, non solo dei piloti – che si devono comportare con giudizio all’interno di una gara – ma anche e soprattutto dei team. Ilveggente.it - Hamilton è una furia: gelo tra i tifosi Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è una: le parole del pilota olandese nel weekend in cui si torna in pista gelano i. Ecco quello che ha detto Si ritorna in pista, per le ultime sei gare della stagione. E spuntano di nuovo le polemiche. Ci sta, a questi livelli, ogni cosa deve essere fatta per bene. Insomma, le tensioni ci stanno.(Lapresse) – Ilveggente.itE ad affrontare quelle che sono venute fuori attorno alla Red Bull – che avrebbe fatto delle mosse non lecite per i propri aggiornamenti – ci ha pensato il sette volte campione del mondo Lewis. Che è uno che, come sappiamo, non ha proprio peli sulla lingua. Intervistato da Sky Sports UK, l’inglese ha ribadito un concetto importante, uno di quelli che deve stare al cuore di tutti, non solo dei piloti – che si devono comportare con giudizio all’interno di una gara – ma anche e soprattutto dei team.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un altro affare ‘alla Alcaraz’ : Giuntoli fa infuriare i tifosi - Rumors non confermati su Tomori a parte, attenzione poi a Kiwior in uscita dall’Arsenal. itGiuntoli dovrebbe puntare su un profilo pronto all’uso e che conosca già il campionato di Serie A. Nei radar pure di altre società italiane, ha un passato in Europa tra Barcellona B e Leuven (Belgio). L’estate scorsa ci fece più di un pensierino la Lazio, ma la spuntò il Flamengo per circa 18 milioni. (Calciomercato.it)

Tifosi in ansia per Verstappen : è una vera furia - Tifosi in ansia per Verstappen: il pilota olandese, tre volte campione del mondo, è una furia. “A me la vena ribelle di Verstappen piace ha chiuso – è onesto e aperto. La McLaren va decisamente meglio. Ma c’è un tempo e un luogo per ogni cosa e personalmente ritengo ci siano troppe parolacce. Tifosi in ansia per Verstappen: il retroscena Tra i diversi commissari che erano presenti al weekend ... (Ilveggente.it)

Tacconi è una furia - non ne può più : tifosi gelati - Guardate quante partite di oggi ci sono: in passato nel nostro campionato c’erano grandissimi campioni, agli allenatori bastava fare un po’ di tattica perché poi la differenza la faceva la qualità“. Tacconi ancora una volta si dimostra un osservatore attento, un uomo capace di spiegare, bene, quello che succede dentro un campo da gioco. (Ilveggente.it)