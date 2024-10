Guerra nella galassia Ferragni: "Azioni legali e risarcimenti milionari" (Di domenica 20 ottobre 2024) Non c'è pace per Chiara Ferragni: l'effetto domino partito dall'inchiesta sui pandori Balocco ora può coinvolgere Fenice, la società prietaria dei marchi legati all'imprenditrice e influencer. Il socio Pasquale Morgese sarebbe infatti pronto a intraprendere un'azione legale e starebbe valutando di chiedere i danni a causa della mancata presentazione del bilancio 2023. Lo scrive il Corriere della sera che ricostruisce la vicenda e i delicati equilibri societari della galassia Ferragni. Come detto Fenice detiene i marchi Chiara Ferragni, che ha il 32,5% del capitale, Paolo Barletta il 40 e Morgese il 27,5. Quest'ultimo attraverso il suo legale ha fatto richiesta di rendere conto dell'andamento della società e convocare immediatamente un'assemblea per votare il progetto di bilancio 2023, ancora presentato, il tutto con una certa veemenza. Iltempo.it - Guerra nella galassia Ferragni: "Azioni legali e risarcimenti milionari" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Non c'è pace per Chiara: l'effetto domino partito dall'inchiesta sui pandori Balocco ora può coinvolgere Fenice, la società prietaria dei marchi legati all'imprenditrice e influencer. Il socio Pasquale Morgese sarebbe infatti pronto a intraprendere un'azione legale e starebbe valutando di chiedere i danni a causa della mancata presentazione del bilancio 2023. Lo scrive il Corriere della sera che ricostruisce la vicenda e i delicati equilibri societari della. Come detto Fenice detiene i marchi Chiara, che ha il 32,5% del capitale, Paolo Barletta il 40 e Morgese il 27,5. Quest'ultimo attraverso il suo legale ha fatto richiesta di rendere conto dell'andamento della società e convocare immediatamente un'assemblea per votare il progetto di bilancio 2023, ancora presentato, il tutto con una certa veemenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra Israele news - nella notte più di 50 raid israeliani su città e villaggi in Libano - In Germania, sventato un attentato contro l'ambasciata israeliana a Berlino. Live epaselect epa11669006 Smoke billows after an Israeli air strike on Dahieh, a southern suburb of Beirut, Lebanon, 19 October 2024. Roma, 20 ottobre 2024 - A Gaza sale il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano che ha preso di mira un complesso residenziale nella città di Beit Lahiya, nel nord, mentre ... (Quotidiano.net)

Come le truppe nordcoreane potrebbero essere utilizzate nella guerra in Ucraina? - Come le truppe nordcoreane potrebbero essere utilizzate nella guerra in Ucraina? La guerra in Ucraina potrebbe aver raggiunto una nuova fase, dopo che sono emerse segnalazioni secondo cui la Corea del Nord starebbe […]. Mentre la guerra in Ucraina prosegue molti si chiedono come le truppe nordcoreane potrebbero essere utilizzate nella guerra a favore della Russia. (Periodicodaily.com)

Minorenne deteneva munizioni da guerra nella sua abitazione a San Cristoforo - La polizia ha rinvenuto 45 munizioni da guerra illegalmente detenute da un minorenne all'interno della sua abitazione nel quartiere San Cristoforo, a Catania. L'operazione è stata il risultato di un'indagine condotta dagli agenti della squadra volanti della questura. Durante la perquisizione... (Cataniatoday.it)