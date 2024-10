Gubbio - Pontedera 0 a 1 | Granata cinici, basta un gol di Ianesi per portare a casa la vittoria (Di domenica 20 ottobre 2024) Torna a vincere il Pontedera dopo più di un mese, è 1 a 0 a Gubbio, decisivo Ianesi nell'unica vera occasione dei Granata. Gli umbri controllano il gioco per lunghi tratti ma non riescono mai a sfondare l'ottima difesa degli ospiti.Partono meglio i padroni di casa che controllano il gioco, il Pisatoday.it - Gubbio - Pontedera 0 a 1 | Granata cinici, basta un gol di Ianesi per portare a casa la vittoria Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Torna a vincere ildopo più di un mese, è 1 a 0 a, decisivonell'unica vera occasione dei. Gli umbri controllano il gioco per lunghi tratti ma non riescono mai a sfondare l'ottima difesa degli ospiti.Partono meglio i padroni diche controllano il gioco, il

