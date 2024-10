Grande Fratello, Beatrice Luzzi rimprovera Alfonso Signorini: "Cerca di sminuirmi ma a tutto c'è un limite" (Di domenica 20 ottobre 2024) Beatrice Luzzi è stata ospite dell'odierno appuntamento con Verissimo insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Con l'occasione, l'attuale opinionista del Grande Fratello ha parlato di Alfonso Signorini e della nota e criticata battuta sul "piumone". Non solo, La Luzzi ha parlato anche delle condoglianze alla suocera. Comingsoon.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi rimprovera Alfonso Signorini: "Cerca di sminuirmi ma a tutto c'è un limite" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è stata ospite dell'odierno appuntamento con Verissimo insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Con l'occasione, l'attuale opinionista delha parlato die della nota e criticata battuta sul "piumone". Non solo, Laha parlato anche delle condoglianze alla suocera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello : Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini a Verissimo : "Vuole sminuirmi" - Nell'ottava puntata del Grande Fratello una battuta di Alfonso Signorini non è stata gradita da Beatrice Luzzi. L'ultima puntata del reality show ha provocato una rottura tra il conduttore e l'opinionista del programma che non si è ancora sanata. La battuta che ha scatenato la polemica Tutto è iniziato durante la puntata del Grande Fratello del 14 ottobre, quando Alfonso Signorini, in seguito a ... (Movieplayer.it)

Grande Fratello sondaggi 21 ottobre 2024 : chi sono i più votati - Il pubblico da casa, infatti, è chiamato a votare per il concorrente che si intende salvare. Al terzo posto, invece, si trova Amanda Lecciso, mentre l'ultima in classifica è Yulia Bruschi. Come sempre, sul web sono presenti i sondaggi volti a capire in anticipo quale sia l'orientamento del pubblico da casa. (Tvpertutti.it)

Grande Fratello - Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato : "Con Helena finge sta portando una maschera" - Nikita Pelizion, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, si è scagliata duramente contro Lorenzo Spolverato e i suoi comportamenti nei confronti di Helena Prestes, grande amica dell'influencer triestina. (Comingsoon.it)