Quotidiano.net - Film horror, i 100 migliori di tutti i tempi secondo ‘Variety’

(Di domenica 20 ottobre 2024) Di recente la testata Variety ha pubblicato la classifica dei 100di, stilata dalla redazione della rivista americana con l'intento di raccogliere un'ampia varietà di pellicole, dai cult ai classici, fino ai titoli più moderni. Scelte controverse Come hanato alcuni esperti del mondo dello spettacolo, si tratta di una classifica che sicuramente farà discutere, soprattutto tra gli appassionati del genere, ma che potrebbe anche offrire spunti interessanti e far riscoprire titoli ingiustamente dimenticati. La lista dei 100di sempre ha cercato di copriregli stili del genere in questione, includendo sia le produzioni più raffinate che quelle a basso budget e spaziando dalle opere di maestri come Alfred Hitchcock e John Carpenter a quelle di talenti emergenti.