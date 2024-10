Bergamonews.it - Festa del Cinema di Roma, un’edizione stimolante: il nostro bottino in 5 film

(Di domenica 20 ottobre 2024) U.S. PALMESE “U.S. Palmese” è la fiaba calcistica raccontata dai fratelli Antonio e Marco Manetti: ambientata a Palmi, in Calabria, narra di una colletta popolare promossa da un tenace tifoso pensionato (Rocco Papaleo) per acquisire una stella del calcio francese proveniente dal Milan e risollevare le sorti della dilettantistica squadra locale di calcio. Un sogno, un’ambizione contagiosa, che si realizza anche perché il campione in questione ha un pessimo carattere e ha bisogno di risollevare la propria immagine.Etienne Morville (intrepretato da Blaise Alfonso) proviene infatti dalla banlieu parigina e ben rappresenta la parabola tipo del giocatore segnato da un desiderio di rivalsa e viziato dal successo e dal denaro – tutto griffato e d’oro incatenato, stile rapper -, che rischia di perdere le proprie motivazioni sportive e non solo.