Danni milionari per l’alluvione di oggi la Regione Emilia Romagna | stato di emergenza

Bologna, 20 ottobre 2024 – Un bollettino di guerra. L'ennesimo, disperante, infernale bollettino causato dalle alluvioni in Emilia-Romagna: fino a 180 millimetri di pioggia caduti in poche ore, anche 15mila famiglie senza elettricità (ora sono 4mila), Danni milionari da quantificare e diversi evacuati, almeno duemila secondo un numero approssimativo e ancora da stimare. Dopo i due disastrosi eventi di maggio 2023 e dell'episodio di settembre 2024, la presidente facente funzioni Irene Priolo descrive zona per zona quanto accaduto. Verrà richiesto un nuovo stato di emergenza. La Romagna Senio e Lamone stanno gestendo colmi di piena, "la Romagna non è stata toccata da questo evento", se non a Cesenatico. Modena e Reggio Emilia Alluvione a Modena, tombino esonda e fa allagare una via Registrate situazioni puntuali su Modena, ma «gli allagamenti urbani derivanti da rii».

