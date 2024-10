Conte sostituisce Lukaku con Simeone che si conquista subito un rigore fondamentale (Di domenica 20 ottobre 2024) Conte ha deciso di sostituire Lukaku con Simeone e i fatti gli hanno dato ragione. L'articolo Conte sostituisce Lukaku con Simeone che si conquista subito un rigore fondamentale ilNapolista. Ilnapolista.it - Conte sostituisce Lukaku con Simeone che si conquista subito un rigore fondamentale Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha deciso di sostituirecone i fatti gli hanno dato ragione. L'articoloconche siunilNapolista.

Calcio : Giovanni Simeone "Conte come mio padre - Lukaku è già un leader" - "Siamo un gruppo unito e abbiamo un gioco, possiamo arrivare lontano", dice l'attaccante del Napoli NAPOLI - "Non so se rigenerato sia la parola giusta, forse lo si dice in giro: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, abbiamo trovato cal . (Ilgiornaleditalia.it)

