Clamoroso dall'Arabia Saudita, Mancini esonerato: ecco la sua prossima squadra

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’insoddisfazione per gli ultimi risultati della nazionale araba guidata dall’0ex ct azzurro, hanno oramai fatto prendere la decisione finale dalla famiglia Reale Dopo gli ultimi risultati deludenti, molti tifosi dell’Arabia, sul profilo ufficiale X della loro nazionale, hanno espressamente chiesto il licenziamento di Robertodal ruolo di CT. La sconfitta contro il Giappone e il successivo deludente pareggio casalingo contro il Bahrein, validi per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali, ha fatto infuriare diversi sostenitori che non hanno apprezzato l’atteggiamento dellae anche dell’allenatore sin dal suo insediamento. Robertopotrebbe aver concluso la sua esperienza in Arabia – Cityrumors.