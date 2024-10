"Caso più unico che raro": la sfortuna di Giulia trafitta da un pesce spada (Di domenica 20 ottobre 2024) Non c'è ancora una spiegazione per la morte di Giulia Manfrini sulle acque indonesiane attaccata da un pesce spada: ecco perchè si tratta di un Caso rarissimo e quali sono le ipotesi del biologo marino Ilgiornale.it - "Caso più unico che raro": la sfortuna di Giulia trafitta da un pesce spada Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Non c'è ancora una spiegazione per la morte diManfrini sulle acque indonesiane attaccata da un: ecco perchè si tratta di unrarissimo e quali sono le ipotesi del biologo marino

Caso Sangiuliano-Boccia - il ministro Giuli sentito in procura a Roma sulla vicenda - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato convocato in procura a Roma in merito alla vicenda che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria Boccia. Il colloquio tra il ministro e i magistrati romani è durato circa un'ora. (Fanpage.it)

Sangiuliano-Boccia - anche il neoministro Giuli è stato ascoltato dalla magistratura : il caso dell'improvviso licenziamento di Gilioli - Anche il nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli è stato ascoltato dai magistrati che indagano sul caso Sangiuliano-Boccia. Ed è un nuovo, ennesimo, colpo di scena. I pm... (Ilmattino.it)

Caso Boccia-Sangiuliano - ministro Giuli in procura da pm - . —cronacawebinfo@adnkronos. (Adnkronos) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato in procura a Roma dove sta incontrando il procuratore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini, che coordinano l’indagine che riguarda Maria Rosaria Boccia. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)