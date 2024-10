Basket: Trento diventa leader solitaria in Serie A. Rinviata Virtus Bologna-Tortona (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiusura con una partita in meno per la Serie A 2024-2025, in una giornata nella quale il big match avrebbe dovuto essere quello tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Tortona. La sfida tra V nere e Derthona Basket, però, non si è tenuta a causa della grave alluvione che ha devastato Bologna e non solo. Sarà recuperata in uno dei pochissimi spazi liberi per l’una e per l’altra squadra dovuti ai tanti impegni legati alle Coppe europee (Eurolega per la Virtus, Champions League per Tortona). A oggi, nella città felsinea, è ben altro che conta rispetto a una pallacanestro che, per una volta, passa chiaramente in secondo piano. NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-83 Continua a convincere in campionato la squadra di Paolo Galbiati, che stavolta va a espugnare il mai semplice Palaverde. Oasport.it - Basket: Trento diventa leader solitaria in Serie A. Rinviata Virtus Bologna-Tortona Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiusura con una partita in meno per laA 2024-2025, in una giornata nella quale il big match avrebbe dovuto essere quello traSegafredoe Bertram. La sfida tra V nere e Derthona, però, non si è tenuta a causa della grave alluvione che ha devastatoe non solo. Sarà recuperata in uno dei pochissimi spazi liberi per l’una e per l’altra squadra dovuti ai tanti impegni legati alle Coppe europee (Eurolega per la, Champions League per). A oggi, nella città felsinea, è ben altro che conta rispetto a una pallacanestro che, per una volta, passa chiaramente in secondo piano. NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-83 Continua a convincere in campionato la squadra di Paolo Galbiati, che stavolta va a espugnare il mai semplice Palaverde.

