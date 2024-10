Atp Anversa 2024: Bautista Agut stende Lehecka e si prende il titolo (Di domenica 20 ottobre 2024) Roberto Bautista Agut trionfa nel torneo Atp 250 di Anversa 2024. Lo spagnolo ha superato in due set in finale Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 15 minuti, conquistando così l’undicesimo titolo della sua carriera, a due anni di distanza dall’ultimo, che risaliva al luglio 2022 con l’Atp di Kitzbuehel. Dopo un primo set lottato l’incontro ha preso la via dell’esperto tennista iberico, che sfruttando l’inerzia ha chiuso nettamente anche il secondo piazzando due break. Con questa vittoria Bautista Agut recupera 15 posizioni Atp, e dalla prossima settimana rientra in top50 alla numero 45. Atp Anversa 2024: Bautista Agut stende Lehecka e si prende il titolo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Robertotrionfa nel torneo Atp 250 di. Lo spagnolo ha superato in due set in finale Jiricon il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 15 minuti, conquistando così l’undicesimodella sua carriera, a due anni di distanza dall’ultimo, che risaliva al luglio 2022 con l’Atp di Kitzbuehel. Dopo un primo set lottato l’incontro ha preso la via dell’esperto tennista iberico, che sfruttando l’inerzia ha chiuso nettamente anche il secondo piazzando due break. Con questa vittoriarecupera 15 posizioni Atp, e dalla prossima settimana rientra in top50 alla numero 45. Atpe siilSportFace.

Bautista-Lehecka oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Anversa 2024 - In alternativa, anche Sportface. Seconda finale stagionale invece per il classe 2001, che a inizio anno si è laureato campione ad Adelaide e proverà a concedere il bis sul cemento europeo. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). (Sportface.it)

Bautista-Lehecka in tv : data - orario - canale e diretta streaming Atp Anversa 2024 - In alternativa, anche Sportface. The post Bautista-Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2024 appeared first on SportFace. Entrambi hanno perso un solo set nel loro cammino e proveranno a concludere nel migliore dei modi una settimana estremamente positiva. MONTEPREMI TABELLONE Bautista e Lehecka scenderanno in campo domenica 20 ottobre, alle ore 16:30. (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 - la finale sarà Lehecka-Bautista Agut : sconfitti Giron e Gaston - The post Atp Anversa 2024, la finale sarà Lehecka-Bautista Agut: sconfitti Giron e Gaston appeared first on SportFace. Saranno Jiri Lehecka e Roberto Bautista Agut i due finalisti dell’ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena sul cemento indoor della città in Belgio. Ad eccezione di un secondo set con alti e bassi, che comunque poteva girare in suo favore (si è trovato 4-4 40-40), Lehecka è ... (Sportface.it)