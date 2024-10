Atalanta, Zappacosta festeggia le 100 vittorie tra Serie A e Premier League|Serie A (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 22:10:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Atalanta, Zappacosta festeggia le 100 vittorie tra Serie A e Premier LeagueSerie A Calciomercato.com Home Atalanta, Zappacosta festeggia le 100 vittorie tra Serie A e Premier League Getty Images L’ultima vittoria dell’Atalanta in casa del Venezia nell’ottava giornata di campionato è un successo fondamentale nella carriera di Davide Zappacosta. Justcalcio.com - Atalanta, Zappacosta festeggia le 100 vittorie tra Serie A e Premier League|Serie A Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 22:10:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:le 100traA eLeagueA Calciomercato.com Homele 100traA eLeague Getty Images L’ultima vittoria dell’in casa del Venezia nell’ottava giornata di campionato è un successo fondamentale nella carriera di Davide

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta, Zappacosta festeggia le 100 vittorie tra Serie A e Premier League - L`ultima vittoria dell`Atalanta in casa del Venezia nell`ottava giornata di campionato è un successo fondamentale nella carriera di Davide Zappacosta. Per la squadra. (calciomercato.com)

Venezia-Atalanta 0-2, Pasalic e Retegui lanciano Gasperini: sconfitta pesante per i lagunari - VENEZIA – A due mesi di distanza dalla prima e fino a questo momento unica vittoria esterna in campionato torna al successo lontano da Bergamo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vittoria pesantissima ... (trivenetogoal.it)

Atalanta, festa di compleanno. E Luca Percassi pensa in grande: «Squadra satellite? Un’ipotesi» - «Questo compleanno è speciale perché avviene in un anno solare in cui l’Atalanta ha ottenuto il risultato sportivo più importante di tutta la sua storia». Riecheggiavano nella testa dei tanti atalanti ... (bergamo.corriere.it)