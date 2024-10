Arresto cardiocircolatorio in casa: soccorso un cittadino tunisino a San Felice Circeo (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio è avvenuto nella notte del 19 ottobre a San Felice Circeo, dove un uomo di 37 anni, di origine tunisina, è stato colpito da un Arresto cardiocircolatorio. La situazione è stata riconducibile all’abuso di sostanze stupefacenti. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario ha fatto sì che il peggio fosse evitato, ma le conseguenze sono comunque gravi e hanno suscitato preoccupazione nella comunità locale. Il soccorso tempestivo delle forze dell’ordine Nel cuore della notte del 19 ottobre, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo sono stati allertati per un caso di emergenza. All’arrivo sul luogo, i militari hanno trovato l’uomo in condizioni critiche nella sua abitazione. La collaborazione con il personale del Nucleo Operativo Radiomobile è stata fondamentale per gestire la situazione. Gaeta.it - Arresto cardiocircolatorio in casa: soccorso un cittadino tunisino a San Felice Circeo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio è avvenuto nella notte del 19 ottobre a San, dove un uomo di 37 anni, di origine tunisina, è stato colpito da un. La situazione è stata riconducibile all’abuso di sostanze stupefacenti. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario ha fatto sì che il peggio fosse evitato, ma le conseguenze sono comunque gravi e hanno suscitato preoccupazione nella comunità locale. Iltempestivo delle forze dell’ordine Nel cuore della notte del 19 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sansono stati allertati per un caso di emergenza. All’arrivo sul luogo, i militari hanno trovato l’uomo in condizioni critiche nella sua abitazione. La collaborazione con il personale del Nucleo Operativo Radiomobile è stata fondamentale per gestire la situazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Felice Circeo / Abusa di droghe e va in arresto cardiocircolatorio - soccorso un 37enne - O. SAN FELICE CIRCEO – La notte dello scorso 19 ottobre, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo (LT), e del dipendete 7N. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti presso un’abitazione sita a San Felice Circeo (LT) di proprietà di un cittadino tunisino 37enne, in quanto era in arresto cardiocircolatorio per abuso di sostanze stupefacenti. (Temporeale.info)

Ruggi - 28enne ricoverata per virus intestinale : muore per arresto cardiocircolatorio - . L’episodio, che solleva interrogativi sulle procedure ospedaliere, arriva a distanza di pochi mesi da un altro caso sospetto di morte in circostanze simili presso lo stesso ospedale, alimentando preoccupazioni e richieste di intervento da parte dei medici specializzandi. Un tragico decesso è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove una giovane di 28 anni, di ... (Zon.it)

Morta dopo l'intervento al seno - nessuna relazione tra l'operazione e l'arresto cardiocircolatorio - Nessuna relazione evidente tra l'intervento chirurgico e l'arresto cardiocircolatorio è questo il quadro emerso dall'autopsia effettuata ieri, venerdì 13 settembre, sul corpo di Helen Comin, 50enne di Cusinati di Rosà morta il 10 settembre scorso all'ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso)... (Vicenzatoday.it)