Anticipazioni Domenica In ospiti del 20 ottobre | l’intervista a Piero Marrazzo

La puntata di Domenica In del 20 ottobre 2024 promette di essere ricca di emozioni e contenuti imperdibili, con un parterre di ospiti di grande prestigio e momenti dedicati sia all'attualità che all'intrattenimento. Come sempre, al timone del programma ci sarà Mara Venier, icona della televisione italiana, che con la sua empatia e capacità di mettere a proprio agio gli ospiti darà vita a un altro pomeriggio televisivo indimenticabile. Non solo: è anche il giorno del suo compleanno. Domenica In, le Anticipazioni del 20 ottobre Grande attesa per l'intervista al giornalista Piero Marrazzo. Volto noto al grande pubblico, grazie alla sua carriera in Rai e al ruolo di ex presidente della Regione Lazio, è altrettanto conosciuto per una vicenda personale che, anni fa, lo portò al centro dell'attenzione mediatica.

Domenica In con Mara Venier su Rai 1 - anticipazioni e ospiti della sesta puntata del 20 ottobre 2024 - La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Inoltre si esibirà sulle note di “Bella”, brano dedicato alla sua città, Napoli. Ma chi saranno gli ospiti di questa sesta puntata di Domenica In? Anche oggi si parlerà dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle con alcuni concorrenti-ballerini come I Cugini Di Campagna, Alan Friedman e ... (Superguidatv.it)

Nino D’Angelo - Piero Marrazzo - Paolo Sorrentino e Claudio Gioè tra gli ospiti di Domenica In - L’attore Claudio Gioè, interverrà per presentare la mini serie tv ‘Mike’, in onda su Rai1, lunedì 21 e martedì 22 ottobre, dedicata all’indimenticabile Mike Bongiorno, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Il giornalista Piero Marrazzo sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro pubblicato in questi giorni dal titolo ... (Lopinionista.it)

