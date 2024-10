Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, i video delle vie allagate

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Notte di paura a: dopo 48 ore di piogge incessanti, in diverse zone della città si contano i danni dell’. Molte le vie, con ingenti danni ai negozi, agli androni dei palazzi e agli appartamenti posti al piano terra. Nell’ultimo aggiornamento rilasciato dal Comune in serata, le autorità raccomandavano di non uscire in nessuna zona di, specie in quelle interessate dagli allagamenti. Allo stesso tempo si invitava a non intasare i numeri di soccorso, salvo necessità legate alla salvaguardia e all’incolumitàpersone. San Mamolo: gli allagamenti in zona San Mamolo Saffi: gli allagamenti in zona San Mamolo, l'in via del Chiù, via Vittorio Veneto completamente allagata Via Andrea Costa Maltempo a, l'in via Andrea Costa