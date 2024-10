Achille Costacurta e la sua dipendenza: “I miei genitori come nemici” (Di domenica 20 ottobre 2024) Negli ultimi mesi Achille Costacurta è finito spesso al centro delle polemiche a causa dei suoi comportamenti spesso inopportuni e provocatori, tra video equivoci e insulti alla madre, che hanno provocato indignazione sui social e non solo. Oggi a raccontare la sua verità è proprio il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, che ha deciso di aprirsi sulla sua dipendenza e sui suoi momenti di crisi. Sulle pagine di DiPiù il giovane ha deciso di portare la sua storia dolorosa e quella della sua famiglia, che adesso vede come una grande ricchezza e non un ostacolo alla sua felicità. Dilei.it - Achille Costacurta e la sua dipendenza: “I miei genitori come nemici” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Negli ultimi mesiè finito spesso al centro delle polemiche a causa dei suoi comportamenti spesso inopportuni e provocatori, tra video equivoci e insulti alla madre, che hanno provocato indignazione sui social e non solo. Oggi a raccontare la sua verità è proprio il figlio di Martina Colombari e Billy, che ha deciso di aprirsi sulla suae sui suoi momenti di crisi. Sulle pagine di DiPiù il giovane ha deciso di portare la sua storia dolorosa e quella della sua famiglia, che adesso vedeuna grande ricchezza e non un ostacolo alla sua felicità.

