Zonawrestling.net - WWE: LA Knight sarà l’arbitro speciale nell’ultima sfida tra Hayes e Andrade

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Come ufficializzato da Nick Aldis, il settimo e ultimo scontro tra Carmeloavverrà nel prossimo episodio di SmackDown, ma avrà una novità al suo interno. Essendoci di mezzo una lotta utile a decretare il prossimonte di LAproprio il campione degli Stati Uniti a fare da Special Guest Referee in questo ultimo atto. YEAH!Thanks to @RealNickAldis, we're getting @RealLAas a Special Guest Referee NEXT WEEK when @CarmeloWWE and @ElIdolo go head to head #SmackDown pic.twitter.com/EROw6wQl4G— WWE (@WWE) October 19, 2024