Wonder Woman | una star critica la folle cancellazione del terzo film

Una star di Wonder Woman ha criticato la cancellazione del terzo capitolo della saga, definendo la scelta dei Warner Bros Studios, folle e senza senso Connie Nielsen, che ha interpretato Ippolita in Wonder Woman, ritiene folle che la Warner Bros. abbia abbandonato il terzo film con alla regia Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot. Il primo Wonder Woman ha rappresentato un punto di forza critico e commerciale per il DC Extended Universe, guadagnando oltre 800 milioni di dollari e un Hugo Award. È stato anche un potente messaggio per i grandi studios, diventando il film di maggior incasso mai diretto da una donna. Nel 2020, tuttavia, il suo sequel uscì con recensioni mediocri e un box office fiacco, ostacolato dai dalla pandemia COVID-19

