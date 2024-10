VIDEO/ G7 della Difesa: scontri tra manifestanti e polizia a Napoli (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto scontri tra manifestanti anti G7 e forze di polizia nella centrale piazza Carità, a Napoli. I manifestanti si sono avvicinati alle forze dell’ordine ed hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. La polizia ha risposto con dei fumogeni e poi con i manganelli. I manifestanti sono quindi arretrati, ma la situazione resta tuttora molto tesa. L'articolo VIDEO/ G7 della Difesa: scontri tra manifestanti e polizia a Napoli proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - VIDEO/ G7 della Difesa: scontri tra manifestanti e polizia a Napoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotraanti G7 e forze dinella centrale piazza Carità, a. Isi sono avvicinati alle forze dell’ordine ed hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. Laha risposto con dei fumogeni e poi con i manganelli. Isono quindi arretrati, ma la situazione resta tuttora molto tesa. L'articolo/ G7traproviene da Anteprima24.it.

