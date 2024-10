Verso Milan-Udinese, Matteo Gabbia si ferma. Le condizioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel Milan si ferma Matteo Gabbia: l’eroe del derby salterà la sfida contro l’Udinese per infortunio, Le condizioni Brutte notizie in casa rossonera. Contro l’Udinese sarà costretto a dare forfait il difensore Matteo Gabbia. L’uomo decisivo nel derby non ci sarà nella sfida di San Siro agli uomini di Kosta Runjaic. La causa della sua assenza è da appellare ad un fastidio muscolare che non gli consentirà nemmeno di provare a stringere i denti. Paulo Fonseca ora ha poco tempo per studiare il sostituto, per ora sembra certa la presenza di Fikayo Tomori, che dovrebbe essere della partita dal primo minuto. Al posto dell’ex Villareal c’è in pole Malick Thiaw, con Strahinja Pavlovic che insidia. Il nodo da sciogliere rimane tra loro due. Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Matteo Gabbia si ferma. Le condizioni Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelsi: l’eroe del derby salterà la sfida contro l’per infortunio, LeBrutte notizie in casa rossonera. Contro l’sarà costretto a dare forfait il difensore. L’uomo decisivo nel derby non ci sarà nella sfida di San Siro agli uomini di Kosta Runjaic. La causa della sua assenza è da appellare ad un fastidio muscolare che non gli consentirà nemmeno di provare a stringere i denti. Paulo Fonseca ora ha poco tempo per studiare il sostituto, per ora sembra certa la presenza di Fikayo Tomori, che dovrebbe essere della partita dal primo minuto. Al posto dell’ex Villareal c’è in pole Malick Thiaw, con Strahinja Pavlovic che insidia. Il nodo da sciogliere rimane tra loro due.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Matteo Gabbia sarà il quinto capitano di stagione. Ma non sono troppi Fonseca? - Tanti, troppi. it (@dailymilan. Oltre a Calabria (ora infortunato) l’ha avuto al braccio Theo Hernandez, ma anche Rafael Leao (che l’aveva indossata anche nella scorsa annata) e Fikayo Tomori (contro la Lazio nel giorno del celebre cooling break con due altri capitani lontani dal proprio allenatore e dai propri compagni: non proprio un bel esempio) con l’obiettivo di “responsabilizzarli” senza ... (Dailymilan.it)

Milan - Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030 : “A breve parleremo” - Lui è super felice, naturalmente. Il debutto in prima squadra nel 2017, in Europa League. A gennaio di quest'anno era stato richiamato a Milanello a causa dell'emergenza infortuni in difesa. Il difensore andrà in scadenza a giugno 2026. "Ha fatto un salto di qualità nelle ultime due stagioni, è più consapevole dei suoi mezzi. (Sport.quotidiano.net)

Milan - Matteo Gabbia sempre più vicino al rinnovo? Le parole dell’agente - . Si è guadagnato tutto da solo, dopo i sei mesi in prestito al Villarreal ha fatto benissimo al Milan. La rivelazione di Tullio Tinti sul rinnovo di contratto del numero 46 rossonero: Lui è molto felice, ha la maglia del Milan addosso da quando è bambino e quindi è super felice di prolungare e di essere un giocatore importante per il Diavolo. (Dailymilan.it)