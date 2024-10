Tutta sua mamma: la figlia della famosa della tv è cresciuta. Com’è oggi Mia (FOTO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco Mia oggi: la figlia di Nathaly Caldonazzo è uguale alla mamma – Tutta la mamma: Mia, la figlia ventenne di Nathaly Caldonazzo, è cresciuta ed è sempre più somigliante alla sua celebre mamma. Con i suoi lineamenti delicati e un sorriso che ricorda tanto quello della showgirl, Mia ha catturato l’attenzione sui social per la sua incredibile somiglianza con Nathaly. Nonostante i trascorsi burrascosi durante l’adolescenza, il rapporto tra madre e figlia oggi è più forte che mai, come raccontato dalla stessa Nathaly e come leggiamo su caffeina, portale dedicato alla tv, al costume e al gossip: “Siamo inseparabili. Facciamo persino le vacanze insieme”. Mia oggi: la figlia di Nathaly Caldonazzo ha 20 anni Diversa, invece, la situazione con il padre di Mia, Riccardo Sangiuliano. Urbanpost.it - Tutta sua mamma: la figlia della famosa della tv è cresciuta. Com’è oggi Mia (FOTO) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco Mia: ladi Nathaly Caldonazzo è uguale allala: Mia, laventenne di Nathaly Caldonazzo, èed è sempre più somigliante alla sua celebre. Con i suoi lineamenti delicati e un sorriso che ricorda tanto quelloshowgirl, Mia ha catturato l’attenzione sui social per la sua incredibile somiglianza con Nathaly. Nonostante i trascorsi burrascosi durante l’adolescenza, il rapporto tra madre eè più forte che mai, come raccontato dalla stessa Nathaly e come leggiamo su caffeina, portale dedicato alla tv, al costume e al gossip: “Siamo inseparabili. Facciamo persino le vacanze insieme”. Mia: ladi Nathaly Caldonazzo ha 20 anni Diversa, invece, la situazione con il padre di Mia, Riccardo Sangiuliano.

