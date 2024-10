TS – “La squadra Juve è al completo” (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 22:40:02 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di campionato tra Juventus e Lazio. Il ds bianconero ha parlato anche di Pogba: “La nostra posizione è molto chiara:Paul è stato un grande giocatore ma è da molto tempo che è fermo. Lo scorso anno siamo costretti a fare altre mosse eora la squadra è al completo”. Poi sul mercato in entrata ha aggiunto: “L’infortunio di Bremer ci fa pensare che il mercato di gennaio ci possa regalare delle opportunità ma è una finestra complessa e bisognerà vedere come si comporteranno i ragazzi“. Così Giuntoli su Motta e Douglas Luiz Sulle prestazioni della squadra, Giuntoli ha detto che: “Tutti hanno bisogno di vincere, questa è la verità. Non è facilissimo vincere dominando le partite, ma ci proveremo“. Justcalcio.com - TS – “La squadra Juve è al completo” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 22:40:02 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di campionato trantus e Lazio. Il ds bianconero ha parlato anche di Pogba: “La nostra posizione è molto chiara:Paul è stato un grande giocatore ma è da molto tempo che è fermo. Lo scorso anno siamo costretti a fare altre mosse eora laè al”. Poi sul mercato in entrata ha aggiunto: “L’infortunio di Bremer ci fa pensare che il mercato di gennaio ci possa regalare delle opportunità ma è una finestra complessa e bisognerà vedere come si comporteranno i ragazzi“. Così Giuntoli su Motta e Douglas Luiz Sulle prestazioni della, Giuntoli ha detto che: “Tutti hanno bisogno di vincere, questa è la verità. Non è facilissimo vincere dominando le partite, ma ci proveremo“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani : "Questa squadra ha un grande cuore» - Così Gianpietro Piovani, tecnico nerazzurro dopo l’ultimo successo: "Questa squadra ha cuore e ha avuto tanta voglia di difendere il vantaggio. Ora la Juventus: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". . M. Domani alle ore 12 l’Inter ospita la Juventus, scontro al vertice nella Serie A femminile. (Sport.quotidiano.net)

Conferenza stampa Baroni : «Juve squadra forte - queste partite ci alzano il livello competitivo. Guendouzi? Ecco come sta» - Lazionews24 ha seguito live l’evento, ecco qualche estratto: SQUADRA – «La squadra sta bene e si è allenata. Le parole dell’allenatore dei biancocelesti E’ già tempo di vigilia di Serie A per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida alla Juve. Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia del match contro la Juventus. (Calcionews24.com)

Juventus : TikTok sulle maglie della squadra femminile - Come già rivelato qualche giorno fa, la piattaforma social diventerà Front of Shirt della squadra femminile. Prosegue la partnership tra TikTok e la Juventus. Il Media Director della Juventus Marco Castellaneta ha commentato così l’ufficialità della notizia: “Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di una partnership così prestigiosa, che coinvolge la nostra prima squadra femminile. (Sportface.it)