The Fantastic Four: al comic-con di New York svelata l'immagine di H.E.R.B.I.E (Di sabato 19 ottobre 2024) Durante il comic-Con di New York sono state svelate alcune immagini di The Fantastic Four che ritraggono H.E.R.B.I.E. ed altre novità Il New York comic-Con sta iniziando a scaldarsi e prima che i panel prendano il via i Marvel Studios hanno svelato un nuovo murales che mette in risalto diversi eroi e cattivi del MCU che vedremo prossimamente. Sebbene sia apparso brevemente nel trailer trapelato, lo striscione ci offre un primo sguardo vero e proprio a H.E.R.B.I.E., il robot de I Fantastici Quattro: Primi passi. Abbiamo anche la migliore visione di Hulk Rosso (Harrison Ford) da Captain America: Brave New World, una sagoma di alcuni dei Thunderbolts e altro ancora.

Kraven - Il cacciatore : rivelata la raccapricciante scena iniziale al Comic-Con di New York - La sequenza di apertura vede Kraven (Aaron Taylor-Johnson) perseguitare e uccidere diversi nemici in una prigione, e si dice che la violenza sia sorprendentemente macabra. È stata mostrata anche una seconda clip, con molteplici uccisioni molto brutali, tra cui l'assassinio tramite una trappola …. Il filmato non è stato rilasciato ufficialmente (ci aspettiamo un nuovo trailer all'inizio della ... (Movieplayer.it)

Napoli – New York : Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games - Gabriele Salvatores e il mago degli effetti speciali Victor Perez sveleranno i retroscena della lavorazione di Napoli - New York a Lucca Comics & Games 2024. L'uscita di Napoli - New York è fissata per il 21 novembre con 01 Distribution. Nell'attesa Salvatore e Perez sveleranno i segreti del set mostrando alcuni estratti del documentario Gli effetti visivi di Napoli-New York, firmato da ... (Movieplayer.it)

Gli effetti visivi di Napoli – New York a Lucca Comics & Games - Oltre a Gabriele Salvatores e Victor Perez, saranno presenti anche Stefano Germinal e Manuel De Pandis. Napoli – New York di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli, racconta il viaggio epico di due bambini da una parte all’altra dell’Atlantico. (Nerdpool.it)