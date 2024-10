Tentano un furto, scoperti dall'allarme scappano in auto inseguiti dai carabinieri: è caccia all'Audi A3 "clonata" (Di sabato 19 ottobre 2024) FABRIANO – In tutta la giornata erano stati segnalati tentativi di furto, con una macchina sospetta – un’Audi A3 scura – poi rintracciata dai carabinieri e che si è dileguata fuggendo sulla statale 76 in direzione Umbria. Ad allertare i militari una donna, avvertita tramite l’app del suo Anconatoday.it - Tentano un furto, scoperti dall'allarme scappano in auto inseguiti dai carabinieri: è caccia all'Audi A3 "clonata" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) FABRIANO – In tutta la giornata erano stati segnalati tentativi di, con una macchina sospetta – un’A3 scura – poi rintracciata daie che si è dileguata fuggendo sulla statale 76 in direzione Umbria. Ad allertare i militari una donna, avvertita tramite l’app del suo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scavalcano la recinzione e le fermano i carabinieri : due donne arrestate dopo un furto in abitazione - Probabilmente pensavano di averla fatta oramai franca, invece le die cittadine straniere di 20 e 22 anno sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago per concorso in tentato furto aggravato in abitazione. . Erano circa. (Veronasera.it)

Operazione dei Carabinieri a Secondigliano : arrestata coppia con arsenale e furto impressionante - Le indagini proseguono attivamente, mirando a identificare i complici della coppia e a ricostruire l’intera rete di attività illecite. L’aver trovato tali tecnologie all’interno della casa della coppia non ha solo rivelato la loro connessione con la rapina, ma ha anche portato gli inquirenti a ipotizzare che fossero coinvolti in un sistema di ricettazione ben organizzato. (Gaeta.it)

Sventato furto nel supermercato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri - I militari sono intervenuti all’interno di un supermercato dove tre ragazzi, dopo aver disattivato i dispositivi antitaccheggio, avevano asportato diverse bottiglie di liquori e generi alimentari. . L’operazione dimostra ancora una volta l’efficacia e la tempestività dell’azione dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza dei cittadini. (Lanazione.it)