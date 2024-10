Teleriscaldamento, come chiedere il bonus destinato alle famiglie (Di sabato 19 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre le famiglie economicamente svantaggiate possono presentare richiesta per il bonus Teleriscaldamento, un contributo a compensazione della spesa per il servizio di Teleriscaldamento valevole per l'anno 2024 e non retroattivo.Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti Modenatoday.it - Teleriscaldamento, come chiedere il bonus destinato alle famiglie Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre leeconomicamente svantaggiate possono presentare richiesta per il, un contributo a compensazione della spesa per il servizio divalevole per l'anno 2024 e non retroattivo.Ilpuò essere richiesto da tutti i clienti

'Bonus teleriscaldamento' - confermato il sostegno per le famiglie in difficoltà - Un sostegno per i cittadini meno abbienti nel pagamento delle bollette. In virtù di un nuovo accordo fra Comune e Hera, le famiglie in condizioni economiche gravose potranno beneficiare anche quest'anno di un contributo per il pagamento delle spese legate al teleriscaldamento. Iscriviti al... (Ferraratoday.it)

Bonus per il teleriscaldamento alle famiglie a basso reddito - Il bonus sarà erogato agli aventi diritto con le seguenti modalità: clienti con fornitura individuale ovvero mediante accredito (in unica soluzione) sulle bollette inviate a partire da aprile; clienti con fornitura centralizzata ovvero mediante rimborso nel contratto condominiale. 530 euro e non superiore a 20. (Ilrestodelcarlino.it)